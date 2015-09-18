الشرطة الألمانية تقتل إسلامياً متشدداً بعد طعنه شرطية فى برلين

أعلنت النيابة العامة الألمانية عن هوية الرجل الذى طعن شرطية بسكين فى العاصمة برلين، والذى قتل فيما بعد على يد الشرطة. وقالت النيابة إنه إسلامى متشدد عراقى الأصل ومن سكان برلين.

وأكد مكتب المدعى العام الألمانى أن الشخص الذى هاجم شرطية ألمانية أمس الخميس وقُتل بعد أن أطلق رجال الشرطة النار عليه ينتمى إلى التيار الإسلامى المتشدد، موضحاً أن هذا الشخص، عراقى الأصل يبلغ من العمر 41 عاما، ويقيم فى مدينة برلين.

وكان متحدث باسم الشرطة الألمانية قد صرح فى وقت سابق بأن الشرطة قتلت رجلاً رمياً بالرصاص فى أحد شوارع برلين الخميس، بعدما هاجم شرطية بسكين. وتم نقل الشرطية جواً إلى مستشفى قريب عقب تعرضها لإصابات. ولم يتسن للمتحدث تأكيد ما إذا كانت قد تعرضت للطعن.

وأخطر أحد المارة خدمات الطوارئ صباح الخميس بعدما تم رصد الرجل فى غرب العاصمة الألمانية وهو يقوم بتهديد مواطنين بسكين. وهاجم الرجل اثنين من أفراد الشرطة وصلا إلى المكان بعدما ترجلا من سيارتهما.