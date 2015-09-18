وزير التموين يبحث إستيراد لحوم من الكونغو

بحث الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية – في حكومة تسيير الأعمال – مع كريستيان كانيكي رئيس إتحاد الغرف التجارية والصناعية بدولة الكونغو إمكانية إستيراد اللحوم من الكونغو بأسعار تنافسية وطرحها في فروع المجمعات الإستهلاكية وشركتي الجملة والسيارات المتنقلة بأسعار مخفضة للمواطنين ، في إطار سياسة مصر لتنمية العلاقات في كافة المحاور مع دول حوض النيل .

وأضاف وزير التموين – في تصريح له عقب الاجتماع صدر في بيان للوزارة اليوم الجمعة – أنه تم بحث تصدير منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى الكونغو ومنها العصائر والمعلبات والمجمدات من شركتي ” قها وأدفينا ” والسكر والزيوت ” وغيرها ، مشيرا إلى أنه سيتم دراسة الاستفادة من المواد الخام وخاصة السلع الزراعية الأفريقية ، وعمل قيمة مضافة لها ، وإقامة تكنولوجيا خاصة بالصناعات الغذائية بالكونغو ، والتصدير إلى الأسواق الإفريقية في دول القارة .

من جانبه ، أكد كريستيان كانيكي رئيس إتحاد الغرف التجارية والصناعية بالكونغو أن هناك علاقات قوية بين البلدين في كافة المجالات عبر عنها حضور الرئيس كابيلا لافتتاح قناة السويس الجديدة بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مشيرا إلى أن مصر دولة كبيرة ونحتاج إليها كصديق لإقامة صناعات مشتركة لزيادة العلاقات الاقتصادية خاصة في مجالات الزراعة والنقل واللوجستيات للربط بين البلدين والدول المجاورة.

أ ش أ