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فريق الجولة – استمرار غياب يوفنتوس وظهور بطل دربي ميلانو.. ومهاجم غير متوقع

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فريق الجولة – استمرار غياب يوفنتوس وظهور بطل دربي ميلانو.. ومهاجم غير متوقع فريق الجولة – استمرار غياب يوفنتوس وظهور بطل دربي ميلانو.. ومهاجم غير متوقع

واصل يوفنتوس غيابه عن الظهور في فريق الجولة بالدوري الإيطالي للأسبوع الثالث على التوالي بعد تعادله المفاجئ مع كييفو فيرونا إيجابيا بهدف لمثله.

فيما دخل التشكيل بطل دربي مدينة ميلانو فريدي جوارين والذي كان صاحب هدف فوز إنتر على حساب ميلان.

وشهد فريق الجولة الثالثة ظهور غير متوقع لأليساندرو ماتري مهاجم لاتسيو الذي سجل هدفين في أول ظهور له مع الفريق في مرمى أودينيزي بعد انتقاله إليه قادما من ميلان على سبيل الإعارة.

ويرصد FilGoal.com تشكيل فريق الجولة الثالثة من المسابقة والذي نشره الموقع الرسمي للدوري الإيطالي.

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