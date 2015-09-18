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فريق الجولة – الخفاش التونسي يتألق.. ظهور رباعي لريال مدريد وغياب برشلونة

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فريق الجولة – الخفاش التونسي يتألق.. ظهور رباعي لريال مدريد وغياب برشلونة فريق الجولة – الخفاش التونسي يتألق.. ظهور رباعي لريال مدريد وغياب برشلونة

مباراة واحدة فقط للوافد الجديد على صفوف فالنسيا المدافع التونسي أيمن عبد النور كانت كفيلة من أجل دخوله لفريق الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وانضم عبد النور إلى فالنسيا قادما من موناكو وشارك مع فريقه الجديد في الفوز الصعب على سبورتنج خيخون بهدف دون رد.

وشهد تشكيل الجولة الثالثة ظهور ثلاثة لاعبين من تشكيل خفافيش فالنسيا فيه، بالإضافة لأربعة لاعبين من ريال مدريد بعد الانتصار الساحق بسداسية دون رد على حساب إسبانيول.

وحصل كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد على تقييم كامل 10 درجات من 10 بعدما سجل خمسة أهداف في شباك إسبانيول بل وصنع السادس.

كما لم يدخل فريق الجولة أي لاعب من برشلونة.

ونشر موقع Whoscored.com المهتم بالإحصائيات فريق الجولة الثالثة من الدوري الإسباني ويرصده FilGoal.com.

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