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انهيار جزئى بطريق العريش القنطرة الدولى يهدد حياة المسافرين

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انهيار جزئى بطريق العريش القنطرة الدولى يهدد حياة المسافرين انهيار جزئى بطريق العريش القنطرة الدولى يهدد حياة المسافرين
أكد أهالى ومسافرون على الطريق الدولى العريش القنطرة ظهور مطبات وهبوط وانهيارات فى أجزاء من الطريق الدولى العريش القنطرة، يهدد حياة المسافرين على هذا الطريق الذى يعد الشريان الحيوى الوحيد الرابط بين شمال سيناء وبقية المحافظات.

وقال "محمود سيف" سائق، إن الطريق تردت حالته وأصبح مصيدة للموت بعد ظهور المطبات وهبوط فى عرض الطريق وعلى جانبيه فى مناطق متعددة منها منطقة 6 أكتوبر والسلام والتلول.

وطالب "يحيى رمزى" و"سمير مصطفى" من أهالى بئر العبد، بسرعة إصلاح تلك العيوب التى ظهرت فى الطريق لافتين إلى أنها تسبب سير بين الحين والآخر.

وأوضح مصدر مسئول فى محافظة شمال سيناء أن المحافظة تلقت شكاوى من الأهالى تشير إلى وجود حفر وارتفاعات وانحفاضات بالطريق تسبب حوادث وقامت لجنة فنية بمعاينتها ورفع مذكرة تفصيلية بها لهيئة الطرق والكبارى وهى الجهة المسئولة عن هذا الطريق من أجل عملية رصفه.

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مصر 365

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