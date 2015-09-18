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تكثيف أمنى بالمدخل الجنوبى للقناة وكمائن مرورية بطرق السويس الصحراوية

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تكثيف أمنى بالمدخل الجنوبى للقناة وكمائن مرورية بطرق السويس الصحراوية تكثيف أمنى بالمدخل الجنوبى للقناة وكمائن مرورية بطرق السويس الصحراوية
شهدت المناطق الحيوية بالسويس، صباح اليوم الجمعة، فى مقدمتها المدخل الجنوبى لقناة السويس ونفق أحمد حمدى والمديريات الخدمية حالة من الاستنفار الأمنى الكامل.

وقال قيادى أمنى، فى تصريحات خاصة، إن هناك خطة محكمة لتأمين كافة مداخل ومخارج المحافظة كإجراء احترازى كل يوم جمعة وبالاجازات ومنها تكثيف التواجد الأمنى والمرورى بطريق السويس الإسماعيلية الصحراوى بالإضافة لتشديد الرقابة بالكمائن المرورية بكافة الطرق الصحراوية.

وأضاف أن اللواء جمال عبد البارى، مدير الأمن، قام صباح اليوم بتفقد عدد من الميادين والشوارع العامة للتأكد من تواجد وانتشار القوات.

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