حملات مكثفة لضبط الأسماك واللحوم الفاسدة بأسواق السويس قبل عيد الأضحى

أعلنت إدارة الطب الوقائى بمديرية الصحة بالتنسيق مع مديرية التموين بالسويس، عن انطلاق حملات مكثفة صباح اليوم الجمعة، على جميع الأسواق بالمحافظة لضبط الأطعمة الفاسدة وخاصة الأسماك واللحوم التى تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين عليها خلال عيد الأضحى المبارك.

وأعلن مسئولو الصحة أن هناك حملات تستهدف جميع القرى السياحية والأسواق والفنادق والمطاعم خلال العيد للتأكد من جودة الأطعمة وصلاحياتها خاصة اللحوم والمواد الغذائية، فضلا عن فحص حمامات السباحة والحصول على عينات من المياه للتأكد من أنه لا يوجد بها أى مواد تضر النزلاء.

وقالت الدكتورة آمال الراعى مدير إدارة الطب الوقائى فى تصريحات صحفية، إن الحملات تهدف حماية المواطنين وضبط أى سلع ومواد غذائية بكافة المجالات فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمى.

وأضافت مدير إدارة الطب الوقائى، أنهم قاموا بتشكيل عدد من الفرق الرقابية من مفتشى الصحى وأنهم قاموا بحصر كافة المحلات التى تقوم ببيع اللحوم والدجاج والأسماك بالمحافظة، وسيكون هناك حملات مكثفة عليها.