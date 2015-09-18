في_القمة - تحليل في الجول.. محمد يوسف يشرح ' كيف يظل متعب في الملاعب '

يقدم محمد يوسف مدرب سموحة الروشتة الخاصة لمدرب الأهلي كي يستطيع الحفاظ على تألق مهاجمه المخضرم عماد متعب.

وبالنسبة لمدرب الأهلي السابق، فإن الأمر يعتمد بالأساس على كيفية استفادة المدير الفني للقلعة الحمراء من قدرات لاعب بحجم متعب.

ويقول يوسف لـFilGoal.com:"متعب هداف، هذا لا خلاف عليه بالأدلة والأرقام".

وأضاف "تذكر كم بطولة استطاع اقتناصها، لا يمكن أن ننسى هدفه في مرمى سيوي سبور بعدما اعتقد الجميع أن البطولة ضاعت من الأهلي".

وأردف "أيضا في مباراة السوبر الإفريقي ضد وفاق سطيف الجزائري، دخل الملعب ليسجل هدف التعادل".

وتابع "لا تقول لي إنه انتهى. كيف هذا وهو يسجل في أصعب الأوقات وتحت أي ضغوط؟"

وأتم "متعب لايزال قادرا على العطاء، لكن كيف يتم توظيفه، هذه مسألة تخص المدرب، تويجه المدرب هام جدا في هذا الأمر".