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Wow by Wojooh تحتفل بعيدها الأول

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Wow by Wojooh تحتفل بعيدها الأول Wow by Wojooh تحتفل بعيدها الأول

الجمعة 18-09-2015 14:07

احتفالاً بعيدها الأوّل، قامت Wow by Wojooh، ماركة مستحضرات المكياج التابعة لمحلاّت وجوه والمصممة خصيصاً لمنطقة الشرق الأوسط، بتنظيم فعاليّة في أجواء مفعمة بالمرح في فرعها بدبي مول يوم الثلاثاء الواقع فيه 15 سبتمبر 2015. وقد حضرت إعلاميات من أهمّ وسائل الإعلام، شركاء محلات وجوه، وعاشقات الجمال في المدينة للمشاركة في هذا الحدث بغية الاحتفال بالماركة المستوحاة من نساء المنطقة الجميلات والمصنوعة لهنّ بالتحديد، والمحبوبة الآن لدى الكثيرات منهنّ.
وكون Wow by Wojooh تؤمن بأنّ الجمال هو الزينة المثالية للموضة، تعاونت الماركة مع Mochi، أكثر ماركات الأزياء في المنطقة أناقةً وتميّزاً. وقد أدى ذلك إلى ابتكار حقيبة مستحضرات تجميل صغيرة وحصرية مزينة بطبعة Mochi المطرزة والتي تشتهر بها الدار، وتحتوي على 4 مستحضرات مكياج أساسيّة من Wow by Wojooh. وخلال تواجدها في هذه الفعالية، قدّمت رئيسة المصمّمين لماركة Mochi شرحاً معمّقاً عن هذا التعاون.
في هذا السياق، استمتعت المدعوّات بألذّ وأشهى الحلويات، وأمضين وقتاً مرحاً في كشك تصوير Wow by Wojooh، كما كنّ أوّل من يجرّب أحدث منتجات الماركة وهو Liquid Gems، مستحضر سائل لتألق الوجه بثبات طويل الأمد، وذلك بمساعدة المدرّبة وخبيرة المكياج لدى Wow by Wojooh، سينتيا عازار.
زوري www.wojooh.com لتكوني أوّل من يحصل على مجموعة Liquid Gems الجديدة أو توجّهي إلى أقرب محلّ وجوه إليك اعتباراً من 15 أكتوبر!

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سيدتي