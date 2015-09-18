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نصيحة 10: الليمون دواء البشرة الدهنية

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نصيحة 10: الليمون دواء البشرة الدهنية نصيحة 10: الليمون دواء البشرة الدهنية

الجمعة 18-09-2015 15:01

يتميز الليمون بأنه غني بمضادات الأكسدة الطبيعية التي تقضي على الفطريات وحب الشباب، بالإضافة إلى تطهير الرؤوس السوداء التي تنتشر في البشرة الدهنية، لذلك فهو الأنسب لتنظيف البشرة وإبعادها عن الكثير من المشاكل.
إليك أكثر من طريقة للاستفادة من الليمون في تنظيف البشرة الدهنية:
• امزجي 3 ملاعق من عصير الليمون مع ملعقتين من السكر، وافركي بالمزيج جسمك ووجهك جيداً، فهذه الوصفة رائعة للتخلص من الجلد الميت وتنظيف البشرة الدهنية.
امزجي ملعقة من زيت الجوجوبا مع ملعقة من عصير الليمون وملعقة من السكر، وضعي المزيج على بشرتك مع فركها جيداً، فهذا المزيج سيمنحك بشرة نضرة ونظيفة مع رطوبة رائعة لبشرتك، فزيت الجوجوبا مشابه للزيوت التي تنتجها البشرة، مما يجعل جلدك متوهجاً ورائعاً.

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سيدتي