كاسات تكبير الثدي الحل الأمثل لصدر مثالي!

هل يُسبب حجم صدرك الصغير وترهّله لك الإحراج؟ وهل ترغبين بزيادة حجمه دون اللجوء إلى العمليات الجراحية؟

إليك هذه الطريقة الفعّالة التي تساعدك على تحقيق ما ترغبين به، عبر استخدام "كاسات تكبير الثدي" الآمنة والطبيعية، التي ستبهرك نتائجها.

تابعي هنا: تصغير الثدي وتجميله بأحدث الطرق...

تعتمد فكرة "كاسات تكبير الثدي" على خلق قوة شفط خارجية حول الثدي، مما يساعد على شدّ الثدي المترهّل وزيادة حجمه، وتنشيط الدورة الدموية، وتجديد الخلايا وتحفيز إفراز الهرمونات الأنثوية نتيجة التدليك. أيضاً يساعد هذا الجهاز على تناسق شكل الثديين، إذ يتم تحريك الدهون وتوزيعها من خلال عملية التطبيق. و تقوم السيدة بارتداء "كأس تكبير الثدي" لمدة 10 دقائق يومياً لفترة تتراوح بين أسبوع إلى أسبوعين.

أما فيما يتعلّق بالمضاعفات الخاصة باستخدام "كاسات تكبير الثدي"، فقد أظهرت الفحوصات عدم وجود تورم أو تجميع للسوائل في الثدي بعد الخضوع للتكبير بكاسات الثدي. ويعدّ هذا الجهاز آمناً، وليس لديه أي آثار جانبية؛ إذ أن زيادة الحجم كانت متوازنة بين الأنسجة الدهنية والأنسجة الغددية المسؤولة عن إفراز اللبن.

جهاز "كاسات تكبير الثدي" يعمل على:

1- تكبير، ورفع الصدر. وذلك عن طريق تدليك عضلات الصدر طبيعياً ممّا يعطي الصدر مظهراً متناسقاً وواضحاً.

2- يعمل على شد ومرونة الثدي.

3- ينشّط الدورة الدموية في الثدي.

4- يساعد على تناسق شكل الثديين

5- استخدامه سهل وآمن.

يعتبر جهاز "كاسات تكبير الثدي" العلاج الأمثل والطبيعي، وهو أحدث جهاز يستخدم لتكبير الثدي بالهواء، دون مجهود وفي وقت وجيز. ويتميّز بسهولة التطبيق.

سيعجبك أيضاً:

خلطات طبيعية لـ تكبير الخدود

السعوديون يقبلون على عمليات تصغير الثدي