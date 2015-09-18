بيلاروسيا تشارك في دراسة إقامة منطقة تجارة حرة بين مصر والاتحاد الأوراسي

صرح سيرجى راتشكوف، سفير بيلاروسيا بالقاهرة، بأن وفد بلاده شارك فى الاجتماع الأول لمجموعة البحث المشتركة المنوطة بدراسة فرص إقامة منطقة تجارة حرة بين مصر والاتحاد الاقتصادى الأوراسى.

ويضم الاتحاد الاقتصادى الأوراسى، كل من بيلاروسيا وروسيا وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان.

وأضاف، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، أن خبراء من وزراء الصناعة والتجارة ومفوضية الاتحاد الأوراسى ووفود تمثل الدول المشاركة، استعرضوا فى هذا الاجتماع وضع التجارة بين مصر والاتحاد وحددوا القضايا التى تحتاج إلى مزيد من المشاورات.