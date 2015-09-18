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السرطان ينهي حياة «راعي منتخب البرازيل» وأشهر مشجع لكرة القدم في العالم

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السرطان ينهي حياة «راعي منتخب البرازيل» وأشهر مشجع لكرة القدم في العالم السرطان ينهي حياة «راعي منتخب البرازيل» وأشهر مشجع لكرة القدم في العالم

توفي البرازيلي كلوفيس أكوستا فيرنانديز، الذي يعد أشهر مشجع كرة القدم في العالم، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، الأربعاء.

واشتهر فيرنانديز ( 60 عامًا) بتشجيعه منتخب البرازيل منذ مونديال إيطاليا عام 1990، حيث حضر كافة مباريات الفريق منذ ذلك التاريخ، وعرف بارتدائه قميص الأصفر الشهير.

وانتشرت صورة فيرنانديز وهو يبكي محتضنا تمثالا لكأس العالم على نطاق واسع، إثر خسارة البرازيل الثقيلة 7-0 أمام ألمانيا في كأس عام 2014.

وأصبحت ملامحه الحزينة رمزا لشعور البرازيليين بالهزيمة والإحباط.

ونعى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” المشجع الراحل، وقال في تدوينة على موقع “إنستغرام”: “إن كرة القدم فقدت اليوم واحدا من أبرز مشجعيها وأكثر هم رمزية في كل الأوقات”.

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