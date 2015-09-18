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اتأكدى إنك أخدتى العينة صح.. أضرار زلال البول على صحة المرأة الحامل

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اتأكدى إنك أخدتى العينة صح.. أضرار زلال البول على صحة المرأة الحامل اتأكدى إنك أخدتى العينة صح.. أضرار زلال البول على صحة المرأة الحامل
أرسلت قارئة تقول إنها حامل فى الشهر الثالث، وبعد إجراء تحليل للبول أوضحت نتائجه إصابتها بارتفاع نسبة الزلال بالبول، وتسأل عن أضرار تلك الحالة على استمرار الحمل وصحة الجنين.

ويجيب عن أسئلتها استشارى أمراض النساء والولادة الدكتور عطية أبو النجا، موضحا أن ارتفاع نسبة الزلال فى البول تعنى وجود نسبة من البروتين، التى من المفترض ألا تتواجد فى البول، وفى حالة تواجدها فهذا يدل على الإصابة ببعض الأمراض، منها التهاب مجرى البول أو بداية للفشل الكلوى.

ويوضح عطية أنه فى العديد من الحالات يرجع سبب ارتفاع زلال البول إلى الإجراءات الخاطئة التى تقوم بها بعض النساء أثناء سحب عينة البول، كأن تضع كوب العينة على مسافة قريبة من المهبل، بما يسمح بخروج إفرازاته البروتينية مع البول، وبالتالى تظهر نتائج التحليل أن المرأة تعانى من زلال.

وينصح عطية أولاً بتوخى الحذر عند سحب عينة البول، واستشارة طبيب المسالك البولية والكلى للتأكد من سلامة عمل الكليتين ومجرى البول والمثانة، مع وصف العلاج المناسب لفترة الحمل، وبما يمنع تأثير تلك المشكلة على صحة الآم والجنين.

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مصر 365