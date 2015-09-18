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لو بتحبها صحتك أهم.."الجبنة القديمة" تحتوى على ديدان تدمر أنسجة الجسم

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لو بتحبها صحتك أهم.."الجبنة القديمة" تحتوى على ديدان تدمر أنسجة الجسم لو بتحبها صحتك أهم.."الجبنة القديمة" تحتوى على ديدان تدمر أنسجة الجسم
الجبن القديم أو ما يعرف لدى البعض بـ"المش"، من أهم المأكولات المصرية الشهيرة، وبالطبع فتناول هذا النوع من الأجبان يعد من الروتين الغذائى اليومى لسكان الريف والصعيد بشكل خاص.

وعلى الرغم من ولع البعض بالمش فالدكتور خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة يحذر بشدة من تناوله، خاصة النوع المحفوظ لسنوات والمعروف بلسم "المش لأبو دود".

ويؤكد خالد أن تلك التسمية لم تأتِ مجازًا فالجبن القديم المعتق يحتوى على نسبة كبيرة من الديدان التى تعرف علميا بذبابة "بيوفيليدى" Piophilidae" ولا تراها العين المجردة.

وأوضح يوسف أن تلك الديدان هى فى الأصل نوع من الذباب، يتجمع عند رأس قدر المش تاركا بيضه على حوافه، ثم يفقص البيض يرقات الذباب التى تشبه الديدان الرفيعة، التى تتجه مباشرة إلى داخل قدر المش.

ويؤكد خالد أن تلك اليرقات أو الديدان تمثل تهديدا خطيرا على صحة الإنسان، عند تناول المش فهى تتجه مباشرة إلى أنسجة الأعضاء الداخلية للجسم وتتغذى عليها، وتعد من أكبر الأسباب وراء الإصابة بمرض "التدويد العرضى" للمعدة، وله العديد من الأعراض على رأسها الإسهال، وآلام البطن أو المغص والغثيان والدوار والأعراض الهضمية الأخرى.

وأوضح أنه فى بعض الأحيان قد تنتشر الديدان وتتجاوز الجهاز الهضمى لتصيب الصدر والجهاز التنفسى.

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مصر 365