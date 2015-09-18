لو شاكك أن طفلك عنده كهربة زيادة فى المخ ماتعتمدش على الأشعة

زيادة كهرباء المخ من الأمراض التى قد يتعرض لها الأطفال فى مراحل مختلفة من حياتهم، ويؤدى ذلك المرض إلى تعرض الطفل لنوبات من التشنجات العصبية.

وعن تشخيص هذا المرض يقول الدكتور طلعت حسن سالم أستاذ طب وسلوك الأطفال وحديثى الولادة، إن زيادة كهرباء المخ مرض يجب الحرص على تشخيصه بصورة سليمة، حتى نتمكن من تحديد العلاج المناسب الذى من شأنه السيطرة على نوبات المرض.

ويوضح طلعت أن من أهم الأخطاء الشائعة لدى البعض عن تشخيص كهرباء المخ الزائدة عند الأطفال، هو الاعتماد على أشعة ورسم المخ والذى قد يظهر لدى بعض الأطفال وجود درجة زائدة من الشحنات الكهربائية، ومن هنا يتم التعامل مع الطفل كونه مريضًا بكهرباء المخ.

ويؤكد طلعت أن نوبات التشنجات بنوعيها الحركى المصحوب برعشة والآخر غير الحركى أو ما يعرف بالصامت، يؤكد أن تلك الأعراض فقط هى التى يمكن الاعتماد عليها فى تشخيص المرض، بمعنى أنه فى حالة كان الطفل لا يعانى من تلك التشنجات يهمل تمامًا نتيجة فحص المخ، فمرض زيادة كهرباء المخ لا يعنى فقط زيادة نسبة تلك الشحنات ولكن يعنى تأثير تلك النسبة أيًا كانت على الوظائف الحيوية للطفل وتسببها فى تعرضه للتشنجات.

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