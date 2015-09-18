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ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر بتشيلي إلى 11 قتيلا

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ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر بتشيلي إلى 11 قتيلا ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر بتشيلي إلى 11 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق في تشيلي وبلغت قوته 3ر8 درجة على مقياس ريختر إلى 11 قتيلا.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي ” اليوم الجمعة أن هذا الزلزال يعد الأقوى في العالم هذا العام، واستمر لمدة 3 دقائق، وتبعه عشرات الهزات الارتدادية.

وأضافت الشبكة أنه اضطر نحو مليون شخص للنزوح عن منازلهم ؛ حيث تضرر نحو 500 منزل بشدة في المنطقة التي ضربها الزلزال، وانقطعت الكهرباء عن نحو 90 ألف منزل.

وأشارت الشبكة إلى أنه كان هناك أمواج بلغ ارتفاعها 4.7 متر ضربت سواحل مدينة كوكويمبو، كما حدثت أمواج مد “تسونامي” خفيفة وصلت إلى ولاية ألاسكا الأمريكية.

ومن جانبها ، أشادت رئيسة تشيلي ميشيل باشيليت برد فعل المواطنين على الزلزال أثناء زيارتها – أمس – لمدينة كوكويمبو لتفقد الأثار الناجمة عن الزالزال، مضيفة “أن حصيلة القتلى رغم أنها مؤسفة، إلا أنها ليست مرتفعة للغاية مقارنة بقوة الزلزال”.

يشار إلى أن هذا الزلزال يعد سادس أقوى زلزال في تاريخ تشيلي.

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