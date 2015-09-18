ازالة الرؤوس السوداء – اقوى الخلطات لازالة الرؤوس السوداء

لكل #من تعاني #من مشكلة الرؤوس السوداء في هذا المقال تعرفي على اسباب ظهور الرؤوس السوداء وطرق التخلص منها بالاضافة الى الخلطات المنزلية للتخلص #من الرؤوس السوداء والحفاظ على البشرة صحية وناعمة
تعاني الكثير #من النساء و خصوصا صاحبات البشرة الذهنية #من ظهور الرؤوس السوداء مما يؤثر على نضارة البشرة و جمالها، حيث تعلق الإفرازات الذهنية في المسام و تتعرض للأكسدة بفعل الهواء و الأتربة و يصبح لونها أسود و لهذا سميت برؤوس السوداء.
أسباب ظهور الرؤوس السوداء
تتكون الرؤوس السوداء بسبب تأكسد الدهون الموجودة داخل المسام بفعل الهواء وتحولها إلى اللون الأسود. ، ويرجع سبب ذالك للعديد #من العوامل منها العوامل الخارجية والتى لا زلنا حتى اليوم نجهل الأسباب المؤدية إلى ارتفاع كمية الدهون في المسام ولكن #من الواضح أن بعض أنماط العيش قد تكون المسبب لظهور الرؤوس السوداء وتزيد #من انتشارها.
نصائح لمنع ظهور الرؤوس السوداء
-اغسلي وجهك يوميا.
-أزيلي الماكياج قبل النوم.
-لا تستعملي المنظفات القوية ولا الكريمات الغنية بالزيوت.
-تجنبي العبث المستمر بالبثور والرؤوس السوداء منعا لانتشارها على مناطق أخرى #من الوجه.
-اعمدي وبشكل مستمر إلى وضع قناع أو مقشَر لتحرير البشرة #من شوائبها.
-لا تتعرضي لأشعة الشمس لفترات طويلة
ازالة الرؤوس السوداء نهائيا
1- الصمغ
1-احصل على عبوة صمغ عادية غير سامة ,,يمكنك استخدام النوع الذى اعتدت على استخدامه فى أنشطة المدرسة.
2-ضع وجهك أمام وعاء ملىء بماء ساخن, أو منشفة منقوعة فى ماء ساخن. حاول جعل البخار ساخن بقدر الامكان ولكن مريح لوجهك.
3-ضع الصمغ على المناطق المصابة ودعه حتى يجف تماماً.
4- قم يتقشير الصمغ الجاف و شاهد النتيجة.
2- طريقة الضغط:
1-دفأ بشرتك لجعل المسام تتفتح مما يجعل الضغط على الرؤوس السوداء أسهل يمكنك فعل هذا بأخذ حمام ساخن أو وضع كمادات ساخنة على المناطق المصابة.
2-انزع جزء #من الجلد به عدة رؤوس سوداء فى المنتصف واضغط على أن يكون الضغط #من أسفل الرؤوس السوداء -تعمل هذه الطريقة بكفاءة عندما تكون الرؤوس سطحية وجلدك لا يتهيج بالضغط. -يمكنك ايضا استخدام أداة استخراج أو دبوس مدبب ولكن كن حذراً فى استخدام هذه الطرق ان كانت مؤلمة,جرب شيئاً آخر.
3- طريقة الكرة القطنية:
1_استخدم تقشير بسيط لإزالة الخلايا الميتة.
2-ربت على وجهك بمنشفة نظيفة وجافة.
3-ضع كمادات دافئة على وجهك لمدة 10-15 دقيقة لتليين الرؤوس السوداء وسهولة ازالتها.
4-ربت على وجهك ثانية.
5-ضع كرة قطن على طرف كل اصبع سيساعد هذا على منع الانزلاق الذى قد يسبب جرح جلدك.
6-اضغط بتساوى على جانبى الرؤوس السوداء بالضغط لأسفل ثم لأعلى حول الجزء المعيوب.
4- فرشاة ومعجون الأسنان:
1-ضع انش واحد #من المعجون على الفرشاة.
2-بلل الفرشاة والمنطقة المتضررة.
3-افرك المنطقة المصابة برفق بالفرشاة لوقت قليل
-تأكد ألا تقترب #من عينيك حتى لا تتهيج.
-ان كان لديك رؤوس سوداء على الأنف استخدم كمية أقل #من معجون الأسنان.
-هذه الطريقة قد تعمل جيدا على ازالة البقع ولكنها ليست مضمونة.
-دائما عقم الفرشاة بماء مغلى بعد الاستخدام مباشرة.
4-كررها يومياً حتى تصبح المنطقة المصابة خاليا تماماً #من أى رؤوس.
5- مركبات الألفا هيدروكسيد:
1_اشترى كريم يحتوى على أحماض الألفا هيدروكسيد.
2_ضع كمية صغيرة #من الكريم على المنطقة المصابة ليقضى على الخلايا الميتة و يُظهر الرؤوس السوداء.
3_كرر ذلك كل 4 أيام.
_هذه المنتجات قد تسبب تهيج الجلد و جفافه..لذا أوقف استخدامها إذا كان التهيج شديداً.ومن المعروف أنها تزيد #من الحساسية لأشعة الشمس.لذا تجنب الخروج فى الشمس الحارقة بعد استخدام الكريم.
6- عصير الليمون:
1_اصنع غسول #من عصير الليمون مع زيت اللوز و الجلسرين.
2_ضع الغسول على وجهك..لن يعالج فقط الرؤوس السوداء بل و يزيل بقع الوجه أيضاً.
العسل:
1_سخن كمية صغيرة #من العسل.
2_ضعها على المنطقة المصابة.
3_اغسلها بعد 10-15 دقيقة.
بياض البيض:
1_اخفق بياض بيضة و احرص على الفصل بين صفار و بياض البيض.
2_افرد البياض على وجهك بأصابعك.
3_ضع قطعة مناديل ورقية على المنطقة المتضررة حتى تجف.قد يحتاج ذلك إلى نصف ساعة أو أكثر حتى يصبح المنديل خشناً.
4_قشر الرؤوس ببطء.
5_اشطف وجهك بماء دافىء ثم جففه.
7- زيت الزيتون او اللوز:
1_اغسل وجهك بماء دافىء كى تتفتح المسام.
2_اغمر خرقة صغيرة بزيت الزيتون أو زيت اللوز.
3_ضع كمية بسيطة #من معجون الأسنان على الخرقة المزيتة.
4_افرك المنطقة المتضررة بمعجون الأسنان المغمور بالزيت و كررها مرة أخرى لو كان لديك الكثير #من الرؤوس.
5_دلك بها وجهك باكامل و أضف المزيد #من الزيت أو المعجون حسب احتياجك.
6_انتظر لمدة 5 دقائق.
7_اشطف وجهك بماء دافىء و خرقة نظيفة.
8- البخار و الترطيب:
1_ضع منشفة ساخنة على وجهك لمدة 10 دقائق حتى تأخذ الوقت الكافى لاظهار الرؤوس السوداء على السطح.
2_اغسل وجهك بماء دافىء و غسول وجه طبيعى.
3_ثم أغسلها بماء بارد ليغلق المسام و افرد عليها مرطب خالى #من الزيوت.
4_وزع الكحول على المنطقة المصابة لمدة 5 دقائق.
9- عصير الليمون و الملح:
1_اخلط مقادير متساوية #من الملح و عصير الليمون.
2_ضعها على المنطقة المتضررة.
3_انتظر حتى تجف.
4_اغسل وجهك.
10 -الطماطم ” البندورة “
1_قطع ثمرة طماطم لأشكال و أحجام مختلفة حتى تغطى منحنيات الوجه و الوجه.
2_اغسل وجهك بماء دافىء ثم جففه.
3_وزع الأجزاء المقطعة على الرؤوس السوداء و اتركها لمدة 15 دقيقة.
4_عندما ينتهى الوقت,اشطف وجهك بماء دافىء.
11- حليب منظف:
1_ضع حليب منظف على وجهك.
2_دلك الحليب برفق على بشرتك لمدة خمس دقائق.و #من الأفضل استخدام تلك الطريقة قبل الذهاب للنوم مباشرة.
3_ضع فازلين على المناطق المصابة و اتركه طوال الليل.
4_عند الاستيقاظ اعتصر الرؤوس وستنتزع بسهولة.
5_اغسل وجهك بماء بارد.
حلول طبية:
ابحث عن علاج موضعى و اقرأ خواصه جيداً لتعلم إذا كان يناسبك أم لا قبل شرائه. كمجموعة علاج #حب الشباب. و برو اكتيف..علاج معروف. و أدوية عن طريق الفم مثل اكوتانى..ويرجى استشارة طبيب جلدية قبل البدء بالعلاج.
12- الجيلاتين و الحليب:
1_خذ ملعقة طعام #من الحليب و أخرى #من الجيلاتين منزوع الرائحة.
2_اخلطهما معاً فى فنجان.
3_سخن الخليط بالميكرويف لمدة 10 ثوان.
4_افرد الخليط على المنطقة المصابة على هيئة شريط موضعى باستخدام فرشاة ميك آب أو فرشاة رسم.
5_اتركه يجف لمدة عشر دقائق بالتقريب.
6_انزع شريط الخليط..و وقتها سينتزع معه الرؤوس السوداء.
13- معجون الأسنان مع الملح:
1_رطب وجهك ولكن تأكد ألا يكون مبللاً للغاية قبل وضع الخليط حتى يلتصق بالوجه و يمكنك تعريضه للبخار قبلها إذا أردت.
2_اخلط ملعقة صغيرة #من معجون الأسنان مع نصف ملعقة #من الملح فى وعاء.
3_ضعه على المنطقة المصابة ولو كان الخليط كثيف خففه ببعض قطرات الماء لتحصل على قوام أخف.
4_اتركه فقط خمس دقائق حتى لا يهيج البشرة.
5_افرك الخليط بماء دافىء.
6_رش وجهك بماء بارد حتى تنغلق المسام.
_كرر ذلك مرتين أو ثلاث على الأكثر.
_ستشعر أن وجهك جاف لفترة #من الوقت لذا انتظر خمس ساعات تقريباً قبل أن تضع مرطب للوجه
خلطات منزلية للتخلص #من الرؤوس السوداء:
الخلطة الاولى:
مكونات خلطة إزالة الرؤوس السوداء :
– بياض بيضة
– مقدار #من عصير الليمون
طريقة التحضير :
قومي سيدتي بمزج المكونات جيدا و ادهني الخليط على بشرتك بحركات دائرية، ثم اتركيه لمدة برع ساعة حتى يجف بعدها اغسلي بشرتك مع فركها جيدا أثناء الغسل بالماء البارد.
الخلطة الثانية:
مكونات الوصفة:
مسحوق القرفة
القليل #من العسل الأبيض
فرشاة ناعمة
طريقة التحضير :
قومي سيدتي بتسخين العسل ثم أضيفي عليه القرفة ، ادهني الخليط على بشرتك باستعمال الفرشاة ثم انتظري لمدة عشرة دقائق قبل شطفه بالماء الدافئ ثم يليه الماء البارد لغلق مسام البشرة ، داومي على هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.
ينصح بتقشير البشرة مرتين أو ثلاثة مرات في الأسبوع باستعمال مقشر خفيف لإزالة الرواسب و القشور التي تسد المسام ، كما يجب عليك إزالة بقايا المكياج كل ليلة لكي تتجنبي ظهور الرؤوس السوداء مرة أخرى.
الخلطة الثالثة:
مكونات الوصفة :
بياض بيضة واحدة
ملعقة #من النشا
ملعقة #من الجلسرين
نصف كأس #من عصير الليمون
طريقة التحضير :
نقوم أولا بخلط كل هذه المكونات حتى نحصل على خليط متماسك، ثم نضعه على البشرة و خاصة بشرة الأنف و ذلك بعد تنظيفها بالماء الدافئ ، نترك الخليط لمدة عشرون دقيقة قبل شطفه بالماء البارد.
الخلطه الرابعة:
مكونات الخلطة:
ملعقة كبيرة #من قشور البرتقال المبشورة
ملعقة كبيرة و نصف #من الزبادي
ملعقة كبيرة #من الشوفان مطحون
ملعقة كبيرة #من زيت عصفُر
الطريقة :
نمزج كل المكونات مع بعض حتى نحصل على خليط كالعجينة ، ثم ندلك به بشرتنا بحركات دائرية مع تجنب منطقة العينين لمدة خمسة دقائق ، بعدها نشطف الوجه بالماء الدافئ و نجففه جيدا.
يستعمل يوميا بالنسبة لأصحاب البشرة الذهنية، أما أصحاب البشرة الجافة و العادية فمرتين في الأسبوع تكفي
الخلطة الخامسه:
مكونات الخلطة:
ملعقتين صغيرتين #من عصير الليمون
ملعقتين كبيرتين #من الزبادي الطبيعي
ملعقة صغيرة #من العسل
طريقة التحضير :
اخلطي عزيزتي كل هذه المكونات، ثم طبقي الخليط على وجهك مع التدليك بنعومة و اتركيه لمدة 3 دقائق قبل شطفه بالماء الدافئ.
داومي عزيزتي على هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع