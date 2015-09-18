ازالة الرؤوس السوداء – اقوى الخلطات لازالة الرؤوس السوداء

لكل #من تعاني #من مشكلة الرؤوس السوداء في هذا المقال تعرفي على اسباب ظهور الرؤوس السوداء وطرق التخلص منها بالاضافة الى الخلطات المنزلية للتخلص #من الرؤوس السوداء والحفاظ على البشرة صحية وناعمة

تعاني الكثير #من النساء و خصوصا صاحبات البشرة الذهنية #من ظهور الرؤوس السوداء مما يؤثر على نضارة البشرة و جمالها، حيث تعلق الإفرازات الذهنية في المسام و تتعرض للأكسدة بفعل الهواء و الأتربة و يصبح لونها أسود و لهذا سميت برؤوس السوداء.





أسباب ظهور الرؤوس السوداء

تتكون الرؤوس السوداء بسبب تأكسد الدهون الموجودة داخل المسام بفعل الهواء وتحولها إلى اللون الأسود. ، ويرجع سبب ذالك للعديد #من العوامل منها العوامل الخارجية والتى لا زلنا حتى اليوم نجهل الأسباب المؤدية إلى ارتفاع كمية الدهون في المسام ولكن #من الواضح أن بعض أنماط العيش قد تكون المسبب لظهور الرؤوس السوداء وتزيد #من انتشارها.

نصائح لمنع ظهور الرؤوس السوداء

-اغسلي وجهك يوميا.

-أزيلي الماكياج قبل النوم.

-لا تستعملي المنظفات القوية ولا الكريمات الغنية بالزيوت.

-تجنبي العبث المستمر بالبثور والرؤوس السوداء منعا لانتشارها على مناطق أخرى #من الوجه.

-اعمدي وبشكل مستمر إلى وضع قناع أو مقشَر لتحرير البشرة #من شوائبها.

-لا تتعرضي لأشعة الشمس لفترات طويلة

ازالة الرؤوس السوداء نهائيا

1- الصمغ

1-احصل على عبوة صمغ عادية غير سامة ,,يمكنك استخدام النوع الذى اعتدت على استخدامه فى أنشطة المدرسة.

2-ضع وجهك أمام وعاء ملىء بماء ساخن, أو منشفة منقوعة فى ماء ساخن. حاول جعل البخار ساخن بقدر الامكان ولكن مريح لوجهك.

3-ضع الصمغ على المناطق المصابة ودعه حتى يجف تماماً.

4- قم يتقشير الصمغ الجاف و شاهد النتيجة.

2- طريقة الضغط:

1-دفأ بشرتك لجعل المسام تتفتح مما يجعل الضغط على الرؤوس السوداء أسهل يمكنك فعل هذا بأخذ حمام ساخن أو وضع كمادات ساخنة على المناطق المصابة.

2-انزع جزء #من الجلد به عدة رؤوس سوداء فى المنتصف واضغط على أن يكون الضغط #من أسفل الرؤوس السوداء -تعمل هذه الطريقة بكفاءة عندما تكون الرؤوس سطحية وجلدك لا يتهيج بالضغط. -يمكنك ايضا استخدام أداة استخراج أو دبوس مدبب ولكن كن حذراً فى استخدام هذه الطرق ان كانت مؤلمة,جرب شيئاً آخر.

3- طريقة الكرة القطنية:

1_استخدم تقشير بسيط لإزالة الخلايا الميتة.

2-ربت على وجهك بمنشفة نظيفة وجافة.

3-ضع كمادات دافئة على وجهك لمدة 10-15 دقيقة لتليين الرؤوس السوداء وسهولة ازالتها.

4-ربت على وجهك ثانية.

5-ضع كرة قطن على طرف كل اصبع سيساعد هذا على منع الانزلاق الذى قد يسبب جرح جلدك.

6-اضغط بتساوى على جانبى الرؤوس السوداء بالضغط لأسفل ثم لأعلى حول الجزء المعيوب.

4- فرشاة ومعجون الأسنان:

1-ضع انش واحد #من المعجون على الفرشاة.

2-بلل الفرشاة والمنطقة المتضررة.

3-افرك المنطقة المصابة برفق بالفرشاة لوقت قليل

-تأكد ألا تقترب #من عينيك حتى لا تتهيج.

-ان كان لديك رؤوس سوداء على الأنف استخدم كمية أقل #من معجون الأسنان.

-هذه الطريقة قد تعمل جيدا على ازالة البقع ولكنها ليست مضمونة.

-دائما عقم الفرشاة بماء مغلى بعد الاستخدام مباشرة.

4-كررها يومياً حتى تصبح المنطقة المصابة خاليا تماماً #من أى رؤوس.





5- مركبات الألفا هيدروكسيد:

1_اشترى كريم يحتوى على أحماض الألفا هيدروكسيد.

2_ضع كمية صغيرة #من الكريم على المنطقة المصابة ليقضى على الخلايا الميتة و يُظهر الرؤوس السوداء.

3_كرر ذلك كل 4 أيام.

_هذه المنتجات قد تسبب تهيج الجلد و جفافه..لذا أوقف استخدامها إذا كان التهيج شديداً.ومن المعروف أنها تزيد #من الحساسية لأشعة الشمس.لذا تجنب الخروج فى الشمس الحارقة بعد استخدام الكريم.

6- عصير الليمون:

1_اصنع غسول #من عصير الليمون مع زيت اللوز و الجلسرين.

2_ضع الغسول على وجهك..لن يعالج فقط الرؤوس السوداء بل و يزيل بقع الوجه أيضاً.

العسل:

1_سخن كمية صغيرة #من العسل.

2_ضعها على المنطقة المصابة.

3_اغسلها بعد 10-15 دقيقة.

بياض البيض:

1_اخفق بياض بيضة و احرص على الفصل بين صفار و بياض البيض.

2_افرد البياض على وجهك بأصابعك.

3_ضع قطعة مناديل ورقية على المنطقة المتضررة حتى تجف.قد يحتاج ذلك إلى نصف ساعة أو أكثر حتى يصبح المنديل خشناً.

4_قشر الرؤوس ببطء.

5_اشطف وجهك بماء دافىء ثم جففه.

7- زيت الزيتون او اللوز:

1_اغسل وجهك بماء دافىء كى تتفتح المسام.

2_اغمر خرقة صغيرة بزيت الزيتون أو زيت اللوز.

3_ضع كمية بسيطة #من معجون الأسنان على الخرقة المزيتة.

4_افرك المنطقة المتضررة بمعجون الأسنان المغمور بالزيت و كررها مرة أخرى لو كان لديك الكثير #من الرؤوس.

5_دلك بها وجهك باكامل و أضف المزيد #من الزيت أو المعجون حسب احتياجك.

6_انتظر لمدة 5 دقائق.

7_اشطف وجهك بماء دافىء و خرقة نظيفة.

8- البخار و الترطيب:

1_ضع منشفة ساخنة على وجهك لمدة 10 دقائق حتى تأخذ الوقت الكافى لاظهار الرؤوس السوداء على السطح.

2_اغسل وجهك بماء دافىء و غسول وجه طبيعى.

3_ثم أغسلها بماء بارد ليغلق المسام و افرد عليها مرطب خالى #من الزيوت.

4_وزع الكحول على المنطقة المصابة لمدة 5 دقائق.

9- عصير الليمون و الملح:

1_اخلط مقادير متساوية #من الملح و عصير الليمون.

2_ضعها على المنطقة المتضررة.

3_انتظر حتى تجف.

4_اغسل وجهك.

10 -الطماطم ” البندورة “

1_قطع ثمرة طماطم لأشكال و أحجام مختلفة حتى تغطى منحنيات الوجه و الوجه.

2_اغسل وجهك بماء دافىء ثم جففه.

3_وزع الأجزاء المقطعة على الرؤوس السوداء و اتركها لمدة 15 دقيقة.

4_عندما ينتهى الوقت,اشطف وجهك بماء دافىء.



11- حليب منظف:

1_ضع حليب منظف على وجهك.

2_دلك الحليب برفق على بشرتك لمدة خمس دقائق.و #من الأفضل استخدام تلك الطريقة قبل الذهاب للنوم مباشرة.

3_ضع فازلين على المناطق المصابة و اتركه طوال الليل.

4_عند الاستيقاظ اعتصر الرؤوس وستنتزع بسهولة.

5_اغسل وجهك بماء بارد.



حلول طبية:

ابحث عن علاج موضعى و اقرأ خواصه جيداً لتعلم إذا كان يناسبك أم لا قبل شرائه. كمجموعة علاج #حب الشباب. و برو اكتيف..علاج معروف. و أدوية عن طريق الفم مثل اكوتانى..ويرجى استشارة طبيب جلدية قبل البدء بالعلاج.

12- الجيلاتين و الحليب:

1_خذ ملعقة طعام #من الحليب و أخرى #من الجيلاتين منزوع الرائحة.

2_اخلطهما معاً فى فنجان.

3_سخن الخليط بالميكرويف لمدة 10 ثوان.

4_افرد الخليط على المنطقة المصابة على هيئة شريط موضعى باستخدام فرشاة ميك آب أو فرشاة رسم.

5_اتركه يجف لمدة عشر دقائق بالتقريب.

6_انزع شريط الخليط..و وقتها سينتزع معه الرؤوس السوداء.

13- معجون الأسنان مع الملح:

1_رطب وجهك ولكن تأكد ألا يكون مبللاً للغاية قبل وضع الخليط حتى يلتصق بالوجه و يمكنك تعريضه للبخار قبلها إذا أردت.

2_اخلط ملعقة صغيرة #من معجون الأسنان مع نصف ملعقة #من الملح فى وعاء.

3_ضعه على المنطقة المصابة ولو كان الخليط كثيف خففه ببعض قطرات الماء لتحصل على قوام أخف.

4_اتركه فقط خمس دقائق حتى لا يهيج البشرة.

5_افرك الخليط بماء دافىء.

6_رش وجهك بماء بارد حتى تنغلق المسام.

_كرر ذلك مرتين أو ثلاث على الأكثر.

_ستشعر أن وجهك جاف لفترة #من الوقت لذا انتظر خمس ساعات تقريباً قبل أن تضع مرطب للوجه





خلطات منزلية للتخلص #من الرؤوس السوداء:

الخلطة الاولى:

مكونات خلطة إزالة الرؤوس السوداء :

– بياض بيضة

– مقدار #من عصير الليمون

طريقة التحضير :

قومي سيدتي بمزج المكونات جيدا و ادهني الخليط على بشرتك بحركات دائرية، ثم اتركيه لمدة برع ساعة حتى يجف بعدها اغسلي بشرتك مع فركها جيدا أثناء الغسل بالماء البارد.

الخلطة الثانية:

مكونات الوصفة:

مسحوق القرفة

القليل #من العسل الأبيض

فرشاة ناعمة

طريقة التحضير :

قومي سيدتي بتسخين العسل ثم أضيفي عليه القرفة ، ادهني الخليط على بشرتك باستعمال الفرشاة ثم انتظري لمدة عشرة دقائق قبل شطفه بالماء الدافئ ثم يليه الماء البارد لغلق مسام البشرة ، داومي على هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

ينصح بتقشير البشرة مرتين أو ثلاثة مرات في الأسبوع باستعمال مقشر خفيف لإزالة الرواسب و القشور التي تسد المسام ، كما يجب عليك إزالة بقايا المكياج كل ليلة لكي تتجنبي ظهور الرؤوس السوداء مرة أخرى.





الخلطة الثالثة:

مكونات الوصفة :

بياض بيضة واحدة

ملعقة #من النشا

ملعقة #من الجلسرين

نصف كأس #من عصير الليمون

طريقة التحضير :

نقوم أولا بخلط كل هذه المكونات حتى نحصل على خليط متماسك، ثم نضعه على البشرة و خاصة بشرة الأنف و ذلك بعد تنظيفها بالماء الدافئ ، نترك الخليط لمدة عشرون دقيقة قبل شطفه بالماء البارد.

الخلطه الرابعة:

مكونات الخلطة:

ملعقة كبيرة #من قشور البرتقال المبشورة

ملعقة كبيرة و نصف #من الزبادي

ملعقة كبيرة #من الشوفان مطحون

ملعقة كبيرة #من زيت عصفُر

الطريقة :

نمزج كل المكونات مع بعض حتى نحصل على خليط كالعجينة ، ثم ندلك به بشرتنا بحركات دائرية مع تجنب منطقة العينين لمدة خمسة دقائق ، بعدها نشطف الوجه بالماء الدافئ و نجففه جيدا.

يستعمل يوميا بالنسبة لأصحاب البشرة الذهنية، أما أصحاب البشرة الجافة و العادية فمرتين في الأسبوع تكفي

الخلطة الخامسه:

مكونات الخلطة:

ملعقتين صغيرتين #من عصير الليمون

ملعقتين كبيرتين #من الزبادي الطبيعي

ملعقة صغيرة #من العسل

طريقة التحضير :

اخلطي عزيزتي كل هذه المكونات، ثم طبقي الخليط على وجهك مع التدليك بنعومة و اتركيه لمدة 3 دقائق قبل شطفه بالماء الدافئ.

داومي عزيزتي على هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads