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كوبا تعين أول سفير لها في واشنطن منذ 1961

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كوبا تعين أول سفير لها في واشنطن منذ 1961 كوبا تعين أول سفير لها في واشنطن منذ 1961

عينت هافانا  الدبلوماسى خوزيه كاباناس أصبح سفيرا لكوبا فى الولايات المتحدة، كـأول سفير لها فى واشنطن منذ عام 1961 .

 وقالت هيئة الإذاعة البريطانية “بى بى سى”، اليوم الجمعة، أنه تم تعيين “كاباناس” بعدما ظل مسؤولا عن إدارة “قسم المصالح” الخاصة ببلده فى واشنطن منذ عام 2012 .

ويأتى تعيين السفير الجديد قبل أيام من زيارة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان إلى هافانا، وكذلك قبل أيام من توجه الرئيس الكوبى راؤول كاسترو إلى نيويورك لإلقاء خطاب أمام الأمم المتحدة.

ويعد راؤول أول رئيس كوبى تطأ قدماه الأراضى الأمريكية منذ عام 1995، عندما تحدث شقيقه الأكبر والرئيس السابق، فيدل كاسترو، أمام الأمم المتحدة.

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