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مروحة سقف تُودى بحياة فتاة بالعسيرات سوهاج

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مروحة سقف تُودى بحياة فتاة بالعسيرات سوهاج مروحة سقف تُودى بحياة فتاة بالعسيرات سوهاج
أودت مروحة سقف بحياة فتاه تقيم بناحية نجع على السيد التابع لقرية أولاد بهيج دائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج عقب إصطدامها برأسها أثناء قيامها بأخذ بعض الملابس من أعلى الدولاب بالمنزل.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة العسيرات يفيد وفاة فتاة وتم نقل جثمانها لمشرحة المستشفى.

وبالانتقال تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وفاة إيمان ر إ ا 19 عاما لا تعمل، وبسؤال والدها 54 عاما مزارع ويقيم بذات الناحية، قرر أنه حال قيام ابنته المتوفاة بأخذ بعض الملابس من أعلى دولاب بالمنزل اصطدمت بها مروحة السقف مما أدى إلى وفاتها.

وبمناظرة الجثة تبين أنها ترتدى كامل ملابسها وبها إصابة عبارة عن "سحجة بالذقن" ولا توجد إصابات أخرى أو آثار دماء.

وبتوقيع الكشف الطبى على جثة المتوفاة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وقد تحرر عن ذلك المحضر رقم 2201 إدارى المركز.

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مصر 365