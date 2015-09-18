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مصرع سائقين وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم بالطريق الدولى الساحلى بالبحيرة

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مصرع سائقين وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم بالطريق الدولى الساحلى بالبحيرة مصرع سائقين وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم بالطريق الدولى الساحلى بالبحيرة
لقى اليوم سائقان مصرعهما وأصيب 4 آخرين فى حادث تصادم بالطريق الدولى الساحلى اتجاه الإسكندرية دائرة مركز كفر الدوار.

وتلقى اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية، وتبين حدوث تصادم بين السيارة رقم س ر هـ 5438 ملاكى" قيادة شريف عمرو العقاد 48 سنة سائق ومقيم فيكتوريا الإسكندرية والسيارة رقم س ل أ 1348 نقل" قيادة أشرف سمير حسن إبراهيم 45 سنة سائق ومقيم المنتزه الإسكندرية أثناء سير السيارة الأولى بالطريق المشار إليه انفجر الإطار الخلفى الأيمن مما أدى لاختلال عجلة القيادة بيده واصطدامه بالسيارة الثانية.

أسفر الحادث عن وفاة قائدى السيارتين وإصابة 4 من مستقلى السيارتين بكسور وجروح وكدمات، تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى كفر الدوار العام والمصابين لذات المستشفى للعلاج وتحرر عن ذلك المحضر رقم 18584/2015 جنح مركز كفر الدوار.

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