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قناة فرنسية تذيع تقريرآ مصورآ من داخل معاقل الإرهابيين فى سوريا

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قناة فرنسية تذيع تقريرآ مصورآ من داخل معاقل الإرهابيين فى سوريا قناة فرنسية تذيع تقريرآ مصورآ من داخل معاقل الإرهابيين فى سوريا
قامت قناة "بى اف ام تى فى " الفرنسية بعرض تقرير مصور من داخل معاقل الإرهابيين فى سوريا نفذه صحفيان فرنسيان امضيا تسعة ايام برفقة الجماعات الإرهابية.

وأظهر التقرير الذى يحمل اسم "سوريا، أسراب الجهاد" ورشا لتصنيع المتفجرات والذخيرة تستخدمها الميليشيات الارهابية ومن بينها جماعة تطلق على نفسها اسم "أنصار العقيدة"، حيث يقوم أفراد على مدار اليوم بتصنيع قنابل يدوية وقذائف وصورايخ.

وظهر فى التقرير التلفزيونى عدد من الجهاديين يقومون بإفراغ اسطوانات غاز لتحويلها إلى عبوات ناسفة، ولم يتمكن منفذا التقرير من معرفة مصدر تلك الأسلحة وكذلك مصادر تمويل "الجهاديين".
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مصر 365

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