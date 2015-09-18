توقيف 124 شخصا فى ليبيا حاولوا الهجرة عن طريق البحر نحو أوروبا

أوقفت السلطات الليبية الخميس 124 شخصا بينهم ثمانى نساء فى منطقة قرب طرابلس بينما كانوا يستعدون للتوجه نحو مركب و الابحار نحو السواحل الأوروبية، بحسب ما افاد مسئول فى جهاز خفر السواحل الليبى.

وقال المسئول لوكالة فرانس برس "اوقفنا 124 مهاجرا بينهم ثمانى نساء اليوم فى مجمع فى منطقة القره بوللى "60 كلم شرق طرابلس" كانوا يستعدون للتوجه نحو مركب و الإبحار باتجاه أوروبا".

وأوضح "تلقينا معلومات حول مكان تواجدهم و بأنهم كانوا يستعدون للمغادرة، فداهمنا المكان وأوقفناهم"، مضيفا "سينقل هؤلاء المهاجرون وهم من دول افريقية إلى مركز إيواء فى طرابلس".