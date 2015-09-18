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أمريكا: مستعدون لإجراء محادثات عسكرية بشأن سوريا مع روسيا

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أمريكا: مستعدون لإجراء محادثات عسكرية بشأن سوريا مع روسيا أمريكا: مستعدون لإجراء محادثات عسكرية بشأن سوريا مع روسيا
فتحت الولايات المتحدة الباب يوم الخميس أمام إحتمال إجراء مناقشات "تكتيكية" مع روسيا بشأن الحرب فى سوريا بينما يثير وجود عسكرى متزايد لموسكو احتمالات لتنسيق محدود بين خصمى الحرب الباردة السابقين.

وقال البيت الابيض إنه "لا يزال مستعد لإجراء مناقشات تكتيكية و عملية" مع موسكو، واعترفت وزارة الدفاع الامريكية "البنتاجون" بان مثل هذه المحادثات ربما تكون ضرورية لتجنب "حسابات خاطئة" رغم انه من غير الواضح متى او وفق اى شروط قد تجرى هذه المحادثات.

وتعارض الولايات المتحدة بقوة الدعم الروسى للرئيس السورى بشار الأسد وأوقف البنتاجون العام الماضى مناقشات عالية المستوى مع موسكو بعد ضمها شبه جزيرة القرم وتدخلها فى اوكرانيا.

لكن تعزيزا عسكريا روسيا فى قاعدة اللاذقية بسوريا يثير احتمال القيام بعمليات جوية فى المجال الجوى السورى. ويقول مسؤولون أمريكيون إن معدات روسية ثقيلة تشمل دبابات وطائرات هليكوبتر وقوات من مشاة البحرية نقلت إلى اللاذقية.

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