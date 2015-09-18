الأمم المتحدة تدعو إلى الهدوء واحترام الوضع القائم فى المسجد الأقصى

دعا مجلس الأمن الدولى الخميس إلى الهدوء والحفاظ على الوضع القائم فى المسجد الاقصى بالقسم القديم من مدينة القدس الذى كان مسرحا لمواجهات عنيفة خلال الايام الماضية.

وفى بيان بالإجماع، أعرب الأعضاء ال15 عن "قلقهم العميق حيال تصاعد التوتر فى القدس"، ودعوا إلى "ضبط النفس والامتناع عن القيام باعمال او القاء خطب استفزازية والإبقاء على الوضع القائم التاريخى "فى المسجد" قولا وفعلا".

وطالبوا بـ"أحترام القوانين الدولية وحقوق الانسان" وحضوا "جميع الاطراف على التعاون من اجل تهدئة التوترات وعدم التشجيع على العنف فى الاماكن المقدسة بالقدس".