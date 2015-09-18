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تونس وفرنسا ترغبان في تعزيز التعاون القضائي لمكافحة الإرهاب

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تونس وفرنسا ترغبان في تعزيز التعاون القضائي لمكافحة الإرهاب تونس وفرنسا ترغبان في تعزيز التعاون القضائي لمكافحة الإرهاب

أعربت وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا، ونظيرها التونسى محمد صالح بن عيسى، عن رغبتهما فى تعزيز التعاون القضائى فى مكافحة الإرهاب.

 ووقع الجانبان على اتفاق لتشكيل مجموعة عمل مهمتها المتابعة، وزيادة فاعلية التعاون الثنائى من أجل مجابهة التحديات المختلفة، لا سيما مكافحة الإرهاب الذى تزداد إمكانياته اللوجيستية والمالية.

وتطرقت توبيرا خلال لقائها بنظيرها، إلى إمكانية تعيين قاضى اتصال تونسى بباريس، على غرار ما تقوم به فرنسا فى تونس و الى تبادل برامج نزع التطرّف خاصة عند الشباب الذين يتم جرهم إلى طريق الإرهاب.

ومن جانبه، أعرب الوزير التونسى محمد بن عيسى عن رغبة بلاده، فى تكثيف التعاون لمكافحة الإرهاب والاستفادة من الخبرة الفرنسية فى هذا الميدان على جميع المستويات.

أ ش أ

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