وزير الخارجية يجري اتصالًا مع نظيره البريطاني لبحث أوضاع المسجد الأقصى

أجرى سامح شكري اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، تناول الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على المسجد الأقصى والحوار بين الأطراف الليبية تحت رعاية مبعوث الأمم المتحدة لليبيا.

وفى تصريح للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أن الوزير سامح شكري نقل إلى نظيره البريطاني قلق مصر البالغ لاستمرار الاعتداءات على المسجد الأقصى لليوم الثالث على التوالي ، مشيراً إلى أن استمرار تلك الاعتداءات وما يصاحبها من تعريض لحياة أبناء الشعب الفلسطيني للخطر والإصابات الناجمة عن ذلك، يشكل خطراً بالغا ويقوض كافة محاولات استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني الاسرائيلى.

وطالب وزير الخارجية الجانب البريطاني والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف تلك الاعتداءات، مؤكداً على أهمية حماية المقدسات الإسلامية في فلسطين واحترام القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال تناول أيضا الحوار بين الأطراف الليبية، حيث أكد شكري على ضرورة الالتزام بالإطار الزمني الذي حدده مبعوث الأمم المتحدة لليبيا برناردينو ليون للتوصل إلى اتفاق سياسي نهائي يؤدى إلى تشكيل حكومة الوفاق الوطني الليبية في أسرع وقت باعتبارها الخطوة الرئيسة الأولى لاستعادة الاستقرار إلى ليبيا ومكافحة الإرهاب المتفشي في ربوعها . كما تناول اللقاء التنسيق بين الجانبين المصري والبريطاني في الملفات المدرجة على جدول أعمال الدورة ال 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة.