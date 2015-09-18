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الأرصاد : طقس مائل للحرارة على القاهرة والعظمى تسجل 34 درجة

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الأرصاد : طقس مائل للحرارة على القاهرة والعظمى تسجل 34 درجة الأرصاد : طقس مائل للحرارة على القاهرة والعظمى تسجل 34 درجة

أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، معتدل ليلا.

 وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، تكون متكاثرة يصاحبها الأمطار على جنوب الصعيد، وتكون الرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة إلى حالة البحرين المتوسط والأحمر، فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر إلى مترين، بينما تكون الرياح السطحية عليهما شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 24 34

الإسكندرية 23 32
> مطروح 19 32
> بورسعيد 26 30
> دمياط 22 30
> بلطيم 25 31
> الإسماعيلية 24 35
> السويس 25 35
> العريش 22 32
> نخل 18 35
> طابا 23 36
> الطور 24 34
> مرسي علم 29 38
> الغردقة 27 38
> شرم الشيخ 28 37
> رفح 22 31
> كاترين 17 31
> سيوة 22 35
> المنيا 22 36
> الفيوم 23 35
> رأس سدر 25 36
> أبوسمبل 29 40
> وسط الدلتا 24 33
> أسيوط 22 37
> سوهاج 24 38
> الأقصر 27 39
> أسوان 29 40
> شلاتين 28 39
> حلايب 30 37
> الوادى الجديد 21 39
> قنا 29 39
> نويبع 28 36
> السلوم 20 29.

 

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