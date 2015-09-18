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إنشاء رابطة للقوات الجوية الإفريقية من 20 دولة

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إنشاء رابطة للقوات الجوية الإفريقية من 20 دولة إنشاء رابطة للقوات الجوية الإفريقية من 20 دولة

المؤتمر الخامس لقادة الجيوش الجوية الإفريقية

أعلن مساء الخميس بقصر المؤتمرات فى العاصمة الموريتانية نواكشوط، عن رابطة للقوات الجوية الإفريقية، وذلك فى ختام أعمال المؤتمر الخامس لقادة الجيوش الجوية الإفريقية، بمشاركة قائد القوة الثالثة الجوية والقوة السابعة عشرة الاستكشافية الأمريكية.

 وشارك فى هذا اللقاء الذى دام 3 أيام، قادة الجيوش الجوية فى 20 دولة إفريقية، هى إضافة إلى موريتانيا، تونس والسنغال ونيجيريا والنيجر وأنجولا وبوتسوانا والكونجو برازافيل، والكونجو الديمقراطية وجنوب إفريقيا ورواندا وكينيا وبوركينافاسو وكوت ديفوار، وتوجو ومالى والجابون وغانا وتشاد، إضافة إلى قيادة الجيوش الجوية الأمريكية فى كل من أوروبا وإفريقيا.

ووقع قادة الأركان الجوية فى الدول المعنية وقائد القوة الثالثة الجوية والقوة السابعة عشرة الاستكشافية الأمريكية، على الميثاق التأسيسى لرابطة القوات الجوية الإفريقية، التى عهد برئاستها الأولى التى تدوم سنة كاملة، إلى قائد أركان الجيش الجوى الموريتانى العقيد الطيار محمد ولد لحريطانى.

أ ش أ

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