الانتهاء من تجهيز 40 ساحة بالسويس لصلاة عيد الأضحى

أعلنت مديرية الأوقاف بالسويس الانتهاء من تجهيز جميع ساحات صلاة عيد الأضحى المبارك والتى تبلغ 40 ساحة هذا العيد بزيادة 5 ساحات عن عيد الفطر العام الماضى بجميع أحياء المحافظة.

وقال الدكتور كمال البربرى وكيل وزارة الأوقاف بالسويس فى تصريح سابق أن جميع الساحات سيتحدث فيها أئمة أزهاريين وتابعين لوزارة الأوقاف.

أضاف أنهم أكدوا على جميع مسئولى الساحات بعدم إقامة أى فعاليات تنتمى لأى فصائل أو قوى سياسية حفاظا على قدسية العيد والابتعاد نهائيا بالدين والشعائر الإسلامية عن أى أمور سياسية.