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75 مدرسة جديدة تدخل الخدمة بالشرقية هذا العام وصيانة 269 أخرى

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75 مدرسة جديدة تدخل الخدمة بالشرقية هذا العام وصيانة 269 أخرى 75 مدرسة جديدة تدخل الخدمة بالشرقية هذا العام وصيانة 269 أخرى
أعلن محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن 75 مدرسة جديدة تضم 888 فصلاً دخل الخدمة هذا العام، كما تم الانتهاء من صيانة 269 مدرسة على مستوى المحافظة لتحقيق 5 أضعاف خطة كل عام.

وأضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم، فى تصريحات خاصة، أنه تم وضع خطة للتصدى بكل حزم لمراكز الدروس الخصوصية من خلال اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيراً إلى أنه تم تشكيل مجموعات تقوية داخل المدارس مع منح الطالب حق اختيار المدرس الذى يريده، وذلك للتصدى لظاهرة الدروس الخصوصية .

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