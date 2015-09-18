تجدد انقطاع الكهرباء بمركزى الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء

قال أهالى من مدينتى وقرى الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء، إن التيار الكهربائى انقطع عن مناطقهم مجددا ليلة أمس وصباح اليوم، وأنهم تقدموا بشكاوى لمحافظة شمال سيناء وشركة الكهرباء دون أن تجد المشكلة حلا.

وطالب الأهالى بوضع حلول جذرية لمشكلة الانقطاعات المتكررة لافتين إلى أنه لم تكتمل فرحتهم بوصول الكهرباء بعد انقطاع ٨ أيام متواصلة وفوجئوا بتكرار انقطاعها.

وقال كل من "سليمان أبومحمود"، و"سامى عبدالرحمن" من الأهالى، إن قطع التيار يسبب أزمة نقص مياه لأن الأهالى يعتمدون على مياه آبار جوفية تعمل بطلمبات سحب كهربائية لتوفير احتياجاتهم من الماء بعد أن توقف ضخها عبر الشبكات وتعذر نقلها فى فناطيس.

من جانبه أوضح مسئول فى شركة الكهرباء، أنه بعد إصلاح الأعطال التى أدت إلى قطع الكهرباء لمدة ٨ أيام متواصلة تعرضت الخطوط الرئيسية لقطع كبلاتها بمنطقة جنوب الشيخ زويد وجار إصلاحها.

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