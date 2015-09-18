إصابة عامل فى مشاجرة بسبب ركن السيارة أمام منزل آخرين بسوهاج

حصل عامل يقيم بدائرة قسم ثان سوهاج على علقة ساخنة، تم نقله على أثرها لمستشفى سوهاج الجامعى، لإصابته بجرح بالظهر واشتباه نزيف بالصدر، وذلك لقيامه بركن السيارة الخاصة به أمام منزل آخرين.

وكان اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من مأمور قسم ثان سوهاج، يفيد بإصابة عامل إصابات متفرقة بالجسم، وتم نقله للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج، وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد علاء عبد المجيد مفتش مباحث المنطقة المركزية، والرائد أحمد المراغى رئيس مباحث القسم بالإنابة، بوصول "محمود.م.ا"، 35 عامًا، عامل ويقيم شارع المحطة دائرة القسم مصاباً بجرح بالظهر من الناحية الخلفية اليمنى واشتباه نزيف بالصدر، والحالة العامة سيئة نتيجة تعدى من آخرين، واتهم "خالد.خ.ج" 39 عامًا سائق، و"الحسينى.خ.ج"، 32 عامًا، حاصل على دبلوم ثانوى صناعى ويقيمان بذات الناحية بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته، بسبب خلاف على ترك السيارة أمام المنزل، بمواجهة المشكو فى حقهما أنكرا ما نسب إليهما واتهما المصاب المذكور بالتعدى عليهما بالسب والشتم والضرب لذات السبب، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6322 جنح القسم، وجارى العرض على النيابة العامة.