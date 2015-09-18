مصرع سائق عقب انفجار إطار لودر فى وجهه أثناء تعبئته بالهواء فى سوهاج

لقى سائق بحى غرب دائرة قسم أول سوهاج مصرعه، إثر انفجار إطار معدة ثقيلة فى وجهه أثناء تعبئته بالهواء بحملة مركبات الحى، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام.

وكان اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من قسم أول سوهاج يفيد بوفاة سائق أثناء عمله بحملة المركبات بحى غرب عقب انفجار إطار لودر.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد عبد المجيد رضوان مفتش المنطقة المركزية، والرائد محمد الضبع رئيس مباحث القسم بالإنابة، وفاة "رمضان.ع.إ"، 50 عامًا، بحى غرب سوهاج ويقيم بناحية أولاد عزاز دائرة مركز سوهاج، انفجار إطار معدة ثقيلة "لودر"، كان يقوم بتعبئته بالهواء أثناء تواجده بحملة مركبات الحى، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2320 إدارى القسم.