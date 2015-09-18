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مدير شرطة المسطحات المائية:مجرى النيل مؤمن طوال الـ24 ساعة استعدادا للعيد

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مدير شرطة المسطحات المائية:مجرى النيل مؤمن طوال الـ24 ساعة استعدادا للعيد مدير شرطة المسطحات المائية:مجرى النيل مؤمن طوال الـ24 ساعة استعدادا للعيد
قال اللواء حامد العقيلى، مساعد وزير الداخلية مدير شرطة المسطحات المائية، إنه تم وضع خطة أمنية محكمة ونشر جميع اللانشات بطول نهر النيل فى وتعزيز الخدمات الأمنية بمناطق القناطر الخيرية وأماكن أخرى استعدادا لتأمين الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك.

وأضاف مساعد وزير الداخلية مدير شرطة المسطحات المائية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحملات الأمنية مستمرة على المراكب النيلية غير المرخصة بعد حادث الوراق، وتم ضبط أكثر من 3 آلاف مركب مخالف مؤخرا، مشيرا إلى أن عدم تغليظ العقوبات وراء زيادة الأزمة وانتشار المراكب غير المرخصة التى تقام على متنها الأفراح والحفلات الصاحبة، حيث إن العقوبة عبارة عن غرامة 10 جنيهات فقط.

وأكد العقيلى أن الفراعنة كانوا يمنحون النهر أفضل ما عندهم" عروس النيل"، ونحن نمنحهم أسوأ ما لدينا، "الحيوانات النافقة"، وهناك خطة أمنية دولية للحفاظ على نهر النيل من انقلاب الشاحنات بداخله وتسرب بقع الزيت والبترول إليه.

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