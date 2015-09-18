حلاوة شمسنا.. آشعة الشمس أسهل وأرخص الوسائل لعلاج "الصفراء"

كشفت دراسة علمية حديثة أن آشعة الشمس قد تكون وسيلة آمنة ورخيصة ومريحة لعلاج اليرقان الذى يعرف باسم "الصفراء" وهى مشكلة شائعة بين الأطفال حديثى الولادة.

وقال مؤلفا الدراسة الدكتور ديفيد ستيفنسون، والبروفيسور هارولد فابر أستاذ طب الأطفال وكبير الباحثين فى صحة الأم والطفل فى جامعة ستانفورد، فى بالو ألتو، كاليفورنيا، إن علاج هذه الحالة الخطيرة بواسطة الشمس أمر سهل ومتاح بالنسبة لكل الناس فى جميع أنحاء الكوكب، لكن فى أوقات معينة وهى من 7 صباحًا إلى 10 صباحًا.

وأوضح الباحثون أن "اليرقان" أو "الصفراء" عند الأطفال حديثى الولادة يحتاج إلى وقت بعد الولادة لتطوير بعض الإنزيمات التى تسمح للجسم بالتخلص من "البيليروبين" وهو إنزيم يخرج بشكل طبيعى خلال تكسر خلايا الدم الحمراء.

وأشار الباحثون إلى أن الأطفال الذين يعانون من ارتفاع مستوى "البيليروبين" قد يتطور لديهم مرض الصفراء، مما يؤدى إلى تغيير لون البشرة والعين إلى اللون الأصفر لذلك أطلق عليه اسم "الصفراء".

وحذر الباحثون من ارتفاع مستويات البيليروبين فى الدم، لأنه قد يترتب على ذلك تلف فى الدماغ أو حتى الموت، مشيرين إلى أن اليرقان لدى حديثى الولادة يؤدى إلى تلف دائم فى الدماغ أو الموت فى أكثر من 150000 طفل فى البلدان النامية كل عام.

ونشرت نتائج الدراسة فى عدد سبتمبر فى صحيفة "نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسين".