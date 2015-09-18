تلوث الهواء قد يتسبب فى وفاة 6.6 مليون شخص سنويًا بحلول عام 2050

تواصل الأبحاث الطبية الحديثة التحذير من المخاطر الصحية الناجمة عن تلوث الهواء الجوى، وكشفت مؤخرًا دارسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من معهد ماكس بلانك للكيمياء فى ألمانيا أن تلوث الهواء قد يتسبب فى موت ٦.٦ مليون شخص سنويًا بحلول عام ٢٠٥٠، وهو ما يعد أمرًا خطيرًا للغاية.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى يتسبب فيه تلوث الهواء حاليًا فى وفاة ٣.٣ مليون شخص بشكل مبكر سنويًا، وأكد الباحثون أن الانبعاثات الضارة الناجمة عن المصانع والمدن الصناعية الجديدة داخل الصين والهند ستكون هى المسئول الأول عن الارتفاع الملحوظ فى معدلات الوفاة المبكرة.

وتؤثر الملوثات المنتشرة بالجو فى الحد من قدرة الرئة على التنفس ومدى تطورها، وهى تتسبب فى الكثير من الأمراض بدءًا من سرطان الرئة حتى أمراض القلب.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية الشهيرة "Nature"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى السابع عشر من شهر سبتمبر الجارى.