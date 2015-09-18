أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت -
ضبط كميات من سمكة البقرة السامة بأسواق شرق الإسكندرية -
لعلهم يفقهون - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة الأئمة الأربعة -
فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي» -
​رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مسؤولي شركة «مصدر» للطاقة الإماراتية -
حجازي يتابع الامتحان «التجريبي» للثانوية العامة ببني سويف -
عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو -
المتحدث باسم الكرملين: عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صور ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا "مرفوض" -
بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم -
"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

تلوث الهواء قد يتسبب فى وفاة 6.6 مليون شخص سنويًا بحلول عام 2050

Google+ Print
تلوث الهواء قد يتسبب فى وفاة 6.6 مليون شخص سنويًا بحلول عام 2050 تلوث الهواء قد يتسبب فى وفاة 6.6 مليون شخص سنويًا بحلول عام 2050
تواصل الأبحاث الطبية الحديثة التحذير من المخاطر الصحية الناجمة عن تلوث الهواء الجوى، وكشفت مؤخرًا دارسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من معهد ماكس بلانك للكيمياء فى ألمانيا أن تلوث الهواء قد يتسبب فى موت ٦.٦ مليون شخص سنويًا بحلول عام ٢٠٥٠، وهو ما يعد أمرًا خطيرًا للغاية.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى يتسبب فيه تلوث الهواء حاليًا فى وفاة ٣.٣ مليون شخص بشكل مبكر سنويًا، وأكد الباحثون أن الانبعاثات الضارة الناجمة عن المصانع والمدن الصناعية الجديدة داخل الصين والهند ستكون هى المسئول الأول عن الارتفاع الملحوظ فى معدلات الوفاة المبكرة.

وتؤثر الملوثات المنتشرة بالجو فى الحد من قدرة الرئة على التنفس ومدى تطورها، وهى تتسبب فى الكثير من الأمراض بدءًا من سرطان الرئة حتى أمراض القلب.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية الشهيرة "Nature"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى السابع عشر من شهر سبتمبر الجارى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365