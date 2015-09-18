عاطل يطعن عامل بسكين لخلافات مالية بينهما بكفر الزيات

أقدم عاطل مقيم بندر كفر الزيات على طعن عامل بسكين وإصابته بجرح نافذ بالصدر والبطن وجروح قطعية بالرأس والعنق واليد اليسرى، بعد أن نشبت مشاجرة بينهما لوجود خلافات مالية، حيث تم نقل المصاب لمستشفى كفر الزيات العام، وضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الجريمة.

وتلقى اللواء نبيل عبد الفتاح، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد أشرف درويش مأمور مركز كفر الزيات يفيد بورود بلاغ من مستشفى كفر الزيات المركزى بوصول "أحمد س ع د" 35 سنة عامل، ومقيم ببندر كفر الزيات مصاب بجرح نافذ بالصدر والبطن وجروح قطعية بالرأس والعنق واليد اليسرى، واتهم شقيقه عاطل يدعى "محمد" 32 سنة بالتعدى عليه بالضرب (سكين)، وإحداث إصابته لوجود خلافات مالية بينهما.

وتمكن الرائد هادى سالم رئيس مباحث كفر الزيات والقوة المرافقة له من ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة، واعترف بارتكابها، وتحرر المحضر 45724 جنح مركز كفر الزيات، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.