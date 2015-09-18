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مباحث التموين: ضبط 14 طن زيت وسكر مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء

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مباحث التموين: ضبط 14 طن زيت وسكر مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء مباحث التموين: ضبط 14 طن زيت وسكر مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء
تمكنت الإدارة العامة لمباحث من ضبط كميات كبيرة من السلع التموينية المدعمة قبل تهريبها إلى السوق السوداء، حيث تم التحفظ على 6 أطنان سكر لدى أحد بقالى التموين، بسبب امتناعه عن صرف المقررات التموينية للمواطنين بالجيزة، إضافة إلى تحرير محضر للبقال، نتيجة تصرفه فى 3 أطنان سكر و5 أطنان زيت.

وكانت معلومات قد وردت إلى اللواء محمود العشيرى، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، بشأن تلاعب البعض فى كميات السلع التموينية المدعمة، فتم تشكيل مجموعات عمل للمرور على منافذ توزيع السلع لضبط المخالفين، وتحرير محاضر ضدهم، وعرضها على النيابة العامة.

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مصر 365

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