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بالصور..محافظ كفر الشيخ لـ"نجل الشهيد خالد عثمان":والدك شجاع فخر لأى مصرى

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شهد تشييع جنازة اللواء خالد كمال عثمان، الذى لقى حتفه خلال عملية إرهابية بالعريش أمس الأول، احتضان الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، لنجل الشهيد أحمد 12 سنة، وهو متواجد بين المشيعين.

وعند رؤية المحافظ ومدير الأمن لنجل الشهيد، الذى بدا متماسكًا، تسارع كل منهما لاحتضانه وتقبيله، حيث قال له الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ، إن "والدك حياً يرزق، شجاع وفخر لأى مصرى، فهو شهيد عند الله، وستفتخر بأنك ابن ذلك الرجل الذى ضحى بنفسه فى سبيل وطنه".

وأضاف، أن "الشهيد شرف المحافظة باستشهاده وأن الإرهاب لن يوقف عجلة العمل والتنمية، ومصر قادرة برجالها على القضاء على الإرهاب".

ومن جانبه، قال اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، "كلنا مشروع شهيد ونحن فداء للوطن والشهيد اللواء خالد كمال عثمان مثال للتضحية والوطنية والرجولة لن تنساه ، وهو فخر لكل رجل شرطى".

ويذكر أن قرية المنشلين التابعة لمركز قلين شهدت مساء أمس، تشييع جثمان الشهيد اللواء خالد كمال عثمان بالأمن المركزى بجنازة عسكرية، بحضور الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد عاطف شلبى مدير الأمن، واللواء محمد عمار رئيس مباحث المديرية، وعدد من قيادات مديرية أمن الإسكندرية والأمن المركزى بالإسكندرية، واللواء هشام كمال عثمان شقيق الشهيد وأقاربه وآلاف من أهالى قلين.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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