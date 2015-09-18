منشق عن الإخوان:سأقدم نموذجا مختلفا للتيار الإسلامى فى البرلمان القادم

قال خالد الزعفرانى، القيادى المنشق عن جماعة الإخوان والمرشح لدائرة سيدى جابر وباب شرق بالإسكندرية فى الانتخابات البرلمانية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه يسعى لتقديم نموذج مختلف للتيار الإسلامى الوسطى الراجع للأزهر الشريف فى الانتخابات البرلمانية القادمة.

وأضاف أنه يعلم ما يحتاجه أهل الدائرة وسيسعى لخدمتهم وحل مشاكلهم من خلال تطبيق فكرته بتنشيط دور منظمات المجتمع المدنى فى إقامة مشروعات خدمية للمواطنين.

وفيما يخص حمله لا للأحزاب الدينية أكد "الزعفرانى" أن الحملة هدفها منع حزب النور من دخول الانتخابات البرلمانية القادمة وليس حزب آخر بالدليل وجود أحزاب دينية آخرى مثل الإصلاح والنهضة والأصالة المعروف بانتمائتهم الدينية فى الكشوف الانتخابية.

وأشار إلى أن الحملة ستنتهى تماما بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية والقانون هو الجهة الوحيدة التى تحسم مصير حزب النور وتمنعه من دخول الانتخابات وليست أخرى.