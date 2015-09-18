بالصور.. حركة شبابية تطلق حملة "سيادة النائب..مصر أمانة" بشوارع كفر الشيخ

نظمت جبهة شباب مصرى بشارع الخليفة بمحافظة كفر الشيخ مساء أمس الخميس أولى فعاليات حملتها تحت عنوان "سيادة النائب.. مصر أمانة"، التى تستهدف جمع ٢٨ ألف استبيان يبدى خلاله المواطنين آرائهم فى الانتخابات البرلمانية القادمة.

وأكد محمد عزت منسق عام الجبهة، أن 15 محافظة مصرية ستشهد فعاليات لشباب الجبهة للتعرف على وجه نظر رجل الشارع فى المرشح الانتخابى، وما يريده منه، ورأيه فى الأحزاب ومدى فعاليتها، وهل سيشارك فى الانتخابات البرلمانية القادمة أم لا؟، وتوقعاته للبرلمان القادم.

وأضاف محمد مسعد عبد الحميد منسق عام مساعد الجبهة ومسئول ملف الانتخابات، أن شباب الجبهة لاقوا ترحيبا من المواطنين بالشارع المصرى وترحيبا بفكرة الحملة، والتى ستستمر لمدة يومين، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية ستبدأ بعد عيد الأضحى فى 12 محافظة.

وقال محمد محمد قرنى مسئول التدريب والتثقيف بالجبهة، إن الاستبيان يهدف لقياس مدى اقتناع الشارع المصرى بدور الأحزاب وأوجه النقص التى تعانيها تلك الأحزاب للتفاعل مع المواطنين.

وأضاف محمد السيسى منسق عام محافظة كفر الشيخ، أن الاستبيان يوضح دور النائب ومطالب المواطن ليلتفت لها النائب بهدف التعرف من خلال الاستبيان على مدى اطلاع المواطنين على برنامج المرشحين ومدى جديتها.

وقال السيسى، أن الحملة مكونة من عدد من الشباب والفتيات المتبرعين بهدف التفاعل مع رجل الشارع، مشيرا إلى أن المكتب التنفيذى للجبهة بمحافظة كفر الشيخ يتشكل من أحمد مروان "أمين تنظيم"، محمود جودة "عمل جماهيرى"، سمير عادل "تخطيط استراتيجى"، أحمد السعودى "عضوية واتصال"،أحمد سعد أبو سعدة "مسئول إعلامى"، أحمد عبد الحميد "نائب مسئول مالى وإدارى" .



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