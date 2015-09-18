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طب بيطرى الشرقية: شادر لحوم طازجة بمحطة قطار الزقازيق بـ60 جنيها للكيلو

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طب بيطرى الشرقية: شادر لحوم طازجة بمحطة قطار الزقازيق بـ60 جنيها للكيلو طب بيطرى الشرقية: شادر لحوم طازجة بمحطة قطار الزقازيق بـ60 جنيها للكيلو
أكد الدكتور أشرف توفيق وكيل وزارة الطب البيطرى بالشرقية أنه تم تخصيص شادر بمعرض الشرقية لمستلزمات المدارس والعيد والمقام بميدان التحرير بمحطة قطار الزقازيق يوجد به لحوم عجالى طازجة ذبح اليوم بيومه بسعر الكيلو 60 جنيها تابع لمشروع تسمين المحافظة.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه تم تشكيل لجنة للمرور بشوارع المدن والقرى من أول أيام العيد لمنع ذبح الأضاحى بالشوارع وتغريم المخالفين غرامة 5 آلاف جنيه بحسب تعليمات الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية.

وأوضح توفيق أن اللجنة المشكلة من الطب البيطرى والصحة ومباحث تكثف المرور على محلات الجزارة والمطاعم وتم تحرير 281 محضرا من شهر مايو حتى الآن.

ونصح وكيل وزارة الطب البيطرى الأهالى بالتوجه للمجازر للذبح مجانا يوم العيد لافتا إلى أن المضحى لابد وأن يراعى ما جاء فى الشرع عن الأضحية بألا تكون عمياء أوعرجاء وأن يراعى عدم وجود إفرازات من الفم أو الأنف أو العين.

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مصر 365

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