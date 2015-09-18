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محافظ الإسكندرية يحيل موظفين بحى العجمى للتحقيق لتهربهم من العمل

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محافظ الإسكندرية يحيل موظفين بحى العجمى للتحقيق لتهربهم من العمل محافظ الإسكندرية يحيل موظفين بحى العجمى للتحقيق لتهربهم من العمل
أعلن هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، أنه خلال أسبوع حملة عيش الإسكندرية بالعجمى، تم اكتشاف استخدام بعض السائقين لمعدات وسيارات الحى فى مصالح خاصة والتهرب من العمل، وذلك بالتعاون مع بعض المسئولين عن إدارة الجراج وبمعرفة بعض المسئولين داخل الحى، هذا بالإضافة إلى قيام هذه العناصر الفاسدة بممارسة ضغوط على السائقين الآخرين، لضمان عدم الإبلاغ عنهم، مشيرًا إلى أنه جارى الآن التحقيق فى الواقعة، وتم تحويل كل المعنيين إلى الشئون القانونية.

وأكد المسيرى، فى تصريحات صحفية، أنه سيتم التعامل بكل حزم وشدة مع أى مقصر أيًا ما كانت وظيفته، وذلك فى إطار عودة دولة القانون وهيبة الدولة والعمل على تحقيق صالح المواطنين.

وقرر المسيرى مد حملة عيش إسكندرية بالعجمى، حتى بداية عيد الأضحى المبارك لإعطاء الفرصة للحى للانتهاء من الأهداف المطلوبة.

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