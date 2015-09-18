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اليوم.. آخر موعد لتقديم الطعون للمستبعدين من الترشح للانتخابات البرلمانية

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اليوم.. آخر موعد لتقديم الطعون للمستبعدين من الترشح للانتخابات البرلمانية اليوم.. آخر موعد لتقديم الطعون للمستبعدين من الترشح للانتخابات البرلمانية
أكدت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس، أن اليوم الجمعة، هو آخر موعد لتقديم الطعون من جانب طالبى الترشح المستبعدين من الترشح بانتخابات مجلس النواب المقبلة، بقرارات من لجان الانتخابات، وكذلك طعون المرشحين على بعضهم البعض.

وأوضحت اللجنة أن الطعون تقدم أمام محكمة القضاء الإدارى، وسيتم الفصل فيها لمدة خمسة أيام خلال الفترة من 20 إلى 28 من شهر سبتمبر الجارى، والتى تتخللها إجازة عيد الأضحى، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين بعد الفصل فى الطعون، وبدء الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى يوم 29 سبتمبر.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أعلنت كشوف المرشحين المقبولين على نظام القوائم والفردى، معلنة تقدم 15 قائمة فى دوائر القطاعات الأربعة لانتخابات مجلس النواب، تم قبول 9 منها ورفض 6 أخرى، وتقدم 5955 طالب ترشح للانتخابات على النظام الفردى، تم قبول 5420 منهم بنسبة (91%)، ورفض 535 طلبا، لأسباب مختلفة.

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