اليوم.. آخر موعد لسفر حجاج السياحة من مصر إلى الأراضى المقدسة

تغادر، اليوم، آخر دفعة من حجاج المستوى السياحى من مصر إلى الأراضى المقدسة، حيث أنهت الوزارة كل الترتيبات النهائية اللازمة لموسم الحج السياحى.

ومن جانبها، قالت إيمان قنديل رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية، إنه تم تشكيل 12 لجنة تم الدفع بهم لتغطى جميع مناطق سكن الحجاج بمكة المكرمة والمدينة المنورة للمرور والمتابعة على مدار الساعة لأحوال الحجاج، حتى يشعر الحاج بحرص الوزارة والقطاع السياحى على تقديم أفضل خدمة ممكنة له والتأكد من مدى التزام الشركات السياحية بالبرامج المقدمة للوزارة .

وأشارت إيمان قنديل إلى أنه أثناء تأدية المشاعر تتم إعادة تشكيل اللجان لتصبح 17 لجنة يتم الدفع بهم للمتابعة الدقيقة لجميع مخيمات الحجاج سواء طيران أو برى للوقوف على قيام الشركات المنظمة بتنفيذ برامجها كما هو متفق عليه مع الحجاج.