أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت -
ضبط كميات من سمكة البقرة السامة بأسواق شرق الإسكندرية -
لعلهم يفقهون - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة الأئمة الأربعة -
فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي» -
​رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مسؤولي شركة «مصدر» للطاقة الإماراتية -
حجازي يتابع الامتحان «التجريبي» للثانوية العامة ببني سويف -
عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو -
المتحدث باسم الكرملين: عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صور ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا "مرفوض" -
بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم -
"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وحيد حامد: ضم حزب النور لأقباط على قوائمه "تحايل" لا يقبله الإسلام

Google+ Print
وحيد حامد: ضم حزب النور لأقباط على قوائمه "تحايل" لا يقبله الإسلام وحيد حامد: ضم حزب النور لأقباط على قوائمه "تحايل" لا يقبله الإسلام
قال الكاتب والسيناريست وحيد حامد، إنه غير متفائل بالبرلمان المقبل، وسيكون خلطة كخلطة العطار، مضيفاً أن الإخوان سيتحالفون مع السلفيين – ولا أقول حزب النور – لأنهم أصلاً متحالفون مع بعض، وفى اعتصام رابعة كان السلفيون أكثر من الإخوان، وسينزلون ولا أحد سيتخلف عن الإدلاء بصوته، وأخشى من غيرهم عدم التصويت كالعادة، إما كسلاً أو رفضاً تحت أى شعار أجوف أو عدم قناعة بالمرشحين.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ممكن"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامى خيرى رمضان، أن خطر السلفيين أخطر بكثير من الإخوان، وما يفعله السلفيين فى البلد يعبر عن دهاء شديد جداً، وأنهم أناس لديهم "نعومة الأفاعى"، ويحملون كل الفكر المتخلف الذى يشكل خطراً على الدين الإسلامى، وضد أى تقدم، ونتهمهم بالفساد السياسى، لأن حزب النور يتلاعب ويتحايل ويضم مسيحيين له، وهو "تحايل لا يقبل به الإسلام".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365