وحيد حامد: ضم حزب النور لأقباط على قوائمه "تحايل" لا يقبله الإسلام

قال الكاتب والسيناريست وحيد حامد، إنه غير متفائل بالبرلمان المقبل، وسيكون خلطة كخلطة العطار، مضيفاً أن الإخوان سيتحالفون مع السلفيين – ولا أقول حزب النور – لأنهم أصلاً متحالفون مع بعض، وفى اعتصام رابعة كان السلفيون أكثر من الإخوان، وسينزلون ولا أحد سيتخلف عن الإدلاء بصوته، وأخشى من غيرهم عدم التصويت كالعادة، إما كسلاً أو رفضاً تحت أى شعار أجوف أو عدم قناعة بالمرشحين.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ممكن"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامى خيرى رمضان، أن خطر السلفيين أخطر بكثير من الإخوان، وما يفعله السلفيين فى البلد يعبر عن دهاء شديد جداً، وأنهم أناس لديهم "نعومة الأفاعى"، ويحملون كل الفكر المتخلف الذى يشكل خطراً على الدين الإسلامى، وضد أى تقدم، ونتهمهم بالفساد السياسى، لأن حزب النور يتلاعب ويتحايل ويضم مسيحيين له، وهو "تحايل لا يقبل به الإسلام".