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توفيق عكاشة: عائلة والدتى الأكبر داخل البرلمان فى تاريخ مصر وهناك شبه مؤامرة لاستبعادى

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توفيق عكاشة: عائلة والدتى الأكبر داخل البرلمان فى تاريخ مصر وهناك شبه مؤامرة لاستبعادى توفيق عكاشة: عائلة والدتى الأكبر داخل البرلمان فى تاريخ مصر وهناك شبه مؤامرة لاستبعادى
قال الدكتور توفيق عكاشة، إن عائلة والدته هى أكبر عائلة برلمانية فى تاريخ ، حيث تبلغ مدتها 83 سنة فى البرلمان، عن دائرة تلا فى محافظة المنوفية، وذلك منذ عهد الخديوى إسماعيل، مضيفاً "وعندنا الأطفال فى العيلة بيرضعوهم فى البزازة انتخابات".

وأضاف "عكاشة"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلام تانى" على فضائية "دريم"، أن سبب استبعاده من الترشح للانتخابات البرلمانية من قبل اللجنة العليا للانتخابات، هو أن الحساب البنكى الخاص بالملف الانتخابى لم يجدد، ولكن هذا خطأ قانونى، لأن القانون 88 للبنك المركزى المصرى ينص على أن أى عميل يفتح حسابًا بنكيًا يسرى هذا الحساب لمدة عام، وإذا لم يتم تنشيط الحساب يتم غلقه، لافتًا إلى أنه فتح هذا الحساب البنكى يوم 15 فبراير 2015 للتقدم بأوراق الترشيح فى الانتخابات بالنسبة للمرة الأولى فى شهر مارس الماضى.

وأوضح توفيق عكاشة، أنه تقدم بصحيفة الحالة الجنائية له وكشف طبى جديد وفق ما أعلنته اللجنة العليا للانتخابات، وخطاب تجديد للحساب البنكى، منوهًا أن قرار استبعاده يقول إن الخطاب مؤرخ بتاريخ 13 سبتمبر 2015، بينما آخر يوم لتلقى أوراق الترشيح كان يوم 12 سبتمبر الجارى، وهناك شبه مؤامرة لاستبعاده من الانتخابات البرلمانية.

وأشار توفيق عكاشة، إلى أن هناك مقولات غير مؤكدة وغير منفية تقول إن الخطاب البنكى الخاص به تم سبحه من ملفه الانتخابى قبل دخوله للجنة الفحص، ثم وضع مرة أخرى به، بعد أن خرج من هذه اللجنة.

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مصر 365

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