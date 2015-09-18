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سما المصرى: لا يوجد سند قانونى لاستبعادى من سباق انتخابات البرلمان

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سما المصرى: لا يوجد سند قانونى لاستبعادى من سباق انتخابات البرلمان سما المصرى: لا يوجد سند قانونى لاستبعادى من سباق انتخابات البرلمان
قالت المرشحة على المقعد الفردى فى دائرة الجمالية سما المصرى، إن اختصام اللجنة العليا للانتخابات لاستبعادها من الانتخابات البرلمانية جاء لأسباب واهية ولا يوجد أى سند قانونى يستدعى استبعادها من سباق الانتخابات البرلمانية، لافتة إلى أن لجنة الانتخابات لن تناقض نفسها خاصة وأن أوراق ترشحها صحيحة.

وأوضحت سما المصرى لـ"اليوم السابع"، أن الحملة الدعائية الخاص بها ستبدأ فى موعدها القانونى، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من أهالى الدائرة عرضوا عليها دعمها خلال الانتخابات من خلال عمل لافتات دعائية لها فى شوارع دائرة منشأة ناصر دون مقابل.

ويشار إلى أن المحامى سمير صبرى أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى يختصم فيها اللجنة العليا للانتخابات لاستبعاد سما المصرى عن خوض الانتخابات البرلمانية.

- السبت.. نظر دعوى استبعاد سما المصرى من خوض الانتخابات
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