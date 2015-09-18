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حسام عيسى:الوزارات الحالية ذات طابع "تكنوقراطى" والعنصر السياسى فيها قليل

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حسام عيسى:الوزارات الحالية ذات طابع "تكنوقراطى" والعنصر السياسى فيها قليل حسام عيسى:الوزارات الحالية ذات طابع "تكنوقراطى" والعنصر السياسى فيها قليل
قال الدكتور حسام عيسى نائب رئيس الوزراء السابق، إن هناك حالة انحصار للسياسة وهذا يعطى شعورا بالقلق، لافتا إلى ضرورة عدم تقييم الحكومات أو الأشخاص لكن يجب تقييم السياسة، خاصة أن الوزارات التى تأتى حاليا تكون ذات طابع تكنوقراطى والعنصر السياسى فيها قليل.

وأضاف "عيسى" خلال حواره مع الإعلامية رشا نبيل ببرنامج "كلام تانى" على فضائية "دريم"، أن الوزارات التى تأتى لا يسبقها برنامج واضح تعمل به، مشيرا إلى أنه فى بداية ثورة 25 يناير كنا نشعر أننا نلمس السماء بأيدينا، خاصة فى يوم 11 فبراير وتنحى مبارك عن الحكم والذى لم نصدق آنذاك أن هذا الطاغوت رحل عن ، وفى ذلك الوقت كنا نعيش فى قلب السياسة، وكان هناك حيوية فى المجتمع لا نظير لها لكن أين هذه الحيوية الآن؟.

وأوضح نائب رئيس الوزراء السابق، أن مهمة السياسة هى فتح آفاق، والأمل يأتى بالكلام الذى وراءه عمل، منوها أن الأمم لا تدار إطلاقا بالمشروعات المتتالية لكن تدار وتُبنى بالسياسات.

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